台灣桌球好手江宏傑和日本桌球天后福原愛的婚姻自從兩年前告吹後就話題不斷，傳聞福原愛目前在東京搬出6千多萬台幣的豪宅後，改到她去年購入價值3千多萬的愛巢，見此，美女眼科醫師黃宥嘉逆風挺福原愛，表示：「有這種身價的人為什麼要在台灣坐摩托車夾衛生紙。聽大姑婆婆講廢話？阿信也沒這樣。」

近日江宏傑直接到日本開記者會，控訴福原愛不聽從日本法院判決，而兩人過去婚姻中種種不堪的往事再度被翻出，福原愛曾透露跟江宏傑到大賣場買衛生紙，因為買二送一，她在後座便一手提一包衛生紙，前座再夾一包衛生紙，驚險萬分的回到家，而此事也變成兩人婚變後，外界認為雙方感情破裂的導火線。

黃宥嘉醫師挺福原愛。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉醫師認為，以福原愛的身價，怎麼可能會願意在台灣坐機車，甚至是接受大姑、婆婆的精神轟炸，相反來說如果今天在台灣是男方身價高於女方，搞不好已經像螃蟹橫著走，「誰還在跟婆婆擠同一個床鋪還要演感情好？」至於被橫濱男的正宮提告，黃宥嘉說：「我覺得福原愛應該去祭改，被一群爛貨盯上，大家都沒本事，只好一直勒索她。如果照這個新聞B女所述為真，那那個外遇男就是爛貨，那個無用男她再回收回去嘛，收爛貨還要給前妻高額賠償？什麼鬼。」

黃宥嘉醫師發文。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉稍早話鋒一轉，表示：「大家覺得王必勝跟Kolas會好意思去檢討福原愛嗎？我覺得台灣是亞洲區最沒資格跑去別的國家說別的國家女人外遇如何如何的國家。因為別的國家的標準都還高於我們。別的國家政府官員外遇不倫不是被失蹤就是解職或主動下台」，但台灣的官員好像都沒事，網友回應：「覺得福原愛找橫濱男是情有可原，就像溺水會找浮木一樣，哪根浮木都好，只要會浮」、「福原愛必須找門當戶對的男人，才有可能不被拖累」、「其實福原愛可以找更好的，有配偶的，她撿來幹嘛」、「如果我是男的婚後就入贅住她家」。