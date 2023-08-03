時序已進入8月，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖虎、羊、狗在下半年運勢將超級旺，不僅事業有貴人出現，獲得好表現進而升職加薪，財運方面也能得財不費力，收入不斷飆漲，可好好把握。

▍生肖虎

生肖虎天生聰明、責任心強，他們做事認真負責，總是全力以赴完成工作，因此得到身邊同事信賴。進入下半年，事業有望嶄露頭角，進而升職加薪，財運方面也有上揚趨勢。另外，近期也需注意情緒方面問題，保持樂觀，才能把好運留在身邊。

▍生肖羊

生肖羊在下半年機遇將變多，但也伴隨著許多考驗，需保持樂觀積極的態度，就能做好每件事。而在下半年事業方面能更加順利，並且表現不俗，若可以乘勝追擊，能得到良好佳績。另外，財運方面能獲得貴人助力，有望得財不費力，收入不斷飆漲。

▍生肖狗

生肖狗聰明能幹，為人忠厚老實，對朋友十分慷慨。事業方面勤勞踏實，能獲得貴人幫助，使自己名利雙收，賺取豐厚錢財。而在下半年，能迎來良好機會，有望受老闆器重，進而升職加薪。