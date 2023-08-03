台灣天氣時常陰雨綿綿，濕氣過重易對身體造成許多負面影響。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒分享6招幫身體除濕，包括調整飲食習慣、多喝溫開水、適當運動、睡眠充足、保持衣物和居住環境乾爽及多開窗通風。其中他提到，冷飲、油膩、甜食等最好少吃；另外，喝溫水可活化內臟，稀釋和排出體內濕氣，促進血液循環和新陳代謝。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，濕氣是指體內積聚的水分和痰涎，若濕氣過高，會影響人體的正常代謝和循環，造成各種不適症狀，如頭暈、胃脹、水腫、皮膚及過敏等。他並分享6招排濕：

1、調整飲食習慣：黃軒建議，少吃冷飲、油膩、甜食等食物，盡量選擇健康的替代品來滿足口腹之慾，如無糖的茶、咖啡、水果汁或低脂牛奶來代替含糖飲料；肉類、蛋類、豆類及堅果種子來代替油炸、油膩的食物；乾果、黑巧克力、優格或全麥餅乾來代替甜食。

2、多喝溫開水：黃軒指出，喝溫水可活化內臟，當內臟溫度升高1℃，基礎代謝率也跟著提高10％～12％，燃燒脂肪效率更佳；另外，攝取充足水分也能促進體內循環，有助消水腫、排廢物和促排便。

3、適當運動：黃軒解釋，運動不僅能促進新陳代謝和血液循環，加速濕氣和毒素的排出；還可以增加活力和免疫力，提高抵抗濕氣和病菌的能力。如跑步、健走、游泳都是不錯的選擇。

4、保持睡眠充足：黃軒說明，睡眠可改善心情和情緒，減少濕氣對精神和神經的影響；也能調節體溫和水分平衡，防止濕氣造成的水腫和發炎。

5、保持衣物和居住環境乾爽：黃軒提醒，不要穿潮濕、未乾的衣服或睡在潮濕的地板，以免體外濕氣侵入體內。

6、多開窗通風：黃軒表示，室內空氣與室外空氣產生對流，能帶走多餘的水分和熱量，降低室內濕度和溫度，減少濕氣在室內積聚。