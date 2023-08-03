謝男從7樓急逃生，當場摔斷腿。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

警匪電影常上演為躲避警察從高處逃生場景，台南市警第二分局中正派出所日前獲報某飯店疑有人吸毒，警方到場敲房門，房內女子以穿衣服為由拖延開門，讓遭通緝的31歲謝男利用逃生緩降設備脫逃，謝男徒手拉繩索以為能從7樓滑到地面，卻因手掌嚴重破皮而鬆手，當場從3樓墜地摔斷左腳，最終在警方戒護下送醫開刀，並於2日下午依法解送地院及地檢歸案。

警方指出，7月31月中午接獲社區友善通報網反映府前路某飯店7樓房間散發異味，懷疑有人吸毒，員警趕至現場敲門時，房客以穿衣服為由未即時開門，員警敲門催促後，官姓女房客才乖乖開門，這時房間內電話鈴聲大響，飯店櫃檯驚慌告知「有人墬樓」，員警急忙趕至樓下查看，只房間窗戶外有逃生緩降繩索垂降至地面，但未見人影。

經員警通報支援四處搜尋，在飯店對面某檳榔攤找到躲藏桌面下的31歲謝姓男子，謝男一臉痛苦、抱住左腳。原來，謝男今年7月間因涉嫌過失傷害及妨害秩序等案件，分別遭到台南地方法院及台南地方檢察署發布通緝在逃，遇警臨檢，不顧安危從高處拉繩逃走，沒想到竟摔斷腿。

據了解，謝男因急著逃生太慌張，當下沒有緊縛背帶，僅靠雙手拉著繩索一路從7樓溜下來，沒想到，才滑到3樓處，就因手掌嚴重破皮挫傷，痛到鬆手才會摔落地面，儘管當時已摔斷腿，但他竟然還忍痛爬逃到對面檳榔攤內躲藏，經員警發現其背影，大聲喝斥才乖乖就逮。

謝男本來以為可能要關很久而不惜「搏命」，訊後被移送南檢執行，這才得知自己刑期合併執行才3個月，且可易科罰金，當場也傻眼。

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