加拿大總理杜魯道與結褵18年妻子蘇菲3日宣布分居。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）今（3）日共同宣布分居，蘇菲已搬離總理官邸，不過兩人將共同監護3名子女。值得注意的是，蘇菲數月前才在梅根節目上談論女性渴望從家務中解放，渴望自由地做自己；此外，杜魯道多年前也曾透露，老婆曾經痛恨自己的工作。

51歲的「最帥總理」杜魯道與48歲的蘇菲今日雙雙在Instagram帳號發布英文、法文聲明，宣布兩人分居。加拿大總理辦公室發言人也證實，蘇菲已經搬出總理官邸麗都小屋（Rideau Cottage），搬進渥太華（Ottawa）的另一處住所，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，兩人將共同監護3名子女。杜魯道與蘇菲育有2男1女，包括15歲長子塞維爾（Xavier）、14歲長女艾拉葛瑞斯（Ella-Grace）、9歲么子哈德里恩（Hadrien）。

杜魯道與蘇菲並未透露分居原因，不過據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，蘇菲去（2022）年11月才上梅根的播客節目「原型」（Archetypes），談論希望擺脫傳統女性家庭角色。

梅根在節目中介紹蘇菲「行程滿檔」，與杜魯道結婚18年，在公眾面前成為妻子及母親，她也提到蘇菲明白普遍母親及女性被外界期待與內心渴望交雜的罪惡感所壓垮的感受，蘇菲在節目中認同有這份感受，指出女性已經學會了自我內化。

圖為2021年9月杜魯道一家五口一起觀看大選報導，左邊男孩為么子哈德里恩（Hadrien），右一、右二分別為女兒艾拉葛瑞斯（Ella-Grace）及長子塞維爾（Xavier）。（圖／路透社）

梅根接著在節目中朗誦一段將女性比喻為勇敢母獅的文章，這頭母獅擺脫期望，真實地生活。蘇菲也同意母獅的比喻，指出母師在群體裡做了許多工作、負責狩獵等，她說地球上的女性仍是「家庭的核心」，「承擔大多數家務工作，為家庭奉獻，以及做出與孩子有關的多數決定」。

Justin Trudeau’s wife Sophie was on Meghan Markle’s failed Archetypes podcast and exclaimed ‘we all long to be free in who we are’ #Archetypes #dailymail https://t.co/LtfzgdGEMA — WhatsNew2Day (@whatsn2day) August 2, 2023

她說：「但我認為我們都是那頭獅子，我們內心都有那一面，我們都渴望自由地做自己。」

圖為杜魯道與蘇菲於2005年5月28日結婚。（圖／路透社）

除此之外，其實2014年外界就盛傳杜魯道或蘇菲可能外遇，當年10月杜魯道接受加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）專訪，回應兩人的婚姻狀態。

他坦承：「我們的婚姻不完美，曾經艱難地起起伏伏，不過蘇菲仍是我最好的朋友、我的伴侶、我的摯愛。即便會傷人，我們仍對彼此誠實。」

杜魯道否認所謂的起伏和外遇有關，指出是「任何真實婚姻都會經歷的挑戰」，他坦言蘇菲有時候「痛恨」他的工作，指出要在一個如此困難、高壓、必須非常賣力的工作與家庭之間取得平衡，是非常有挑戰性的。

「有過她痛恨我的工作、恨我熱愛我的工作的時候，也有過她理解為一個賦予我們這麼多的國家服務，是多麼大的機會與責任的時候。」