國民黨總統參選人侯友宜要來新竹縣固樁了！立委林為洲、縣黨部主委陳見賢及竹北市代會主席林啟賢，安排侯友宜4日參拜新埔義民廟，到縣黨部與議會黨團等黨內幹部座談，再到竹北天后宮參拜後與竹北市體委會餐敘，全力鞏固竹縣藍軍團結支持的力道。

「新竹縣藍軍絕不能三心二意！」立委林為洲指出，韓國瑜在竹縣藍軍的號召力很強，在韓723力挺侯友宜後，從最近2次民調可發現，侯友宜的民調是有回升，郭台銘在竹縣的影響不大，柯文哲與新竹有地緣關係，白軍實力仍不容小覷，藍軍只有團結支持侯友宜，才能下架民進黨的目標。

林為洲指新埔義民廟是客家人的信仰中心，歷屆各政黨總統參選人都會來參拜，義民廟董事長林光華是綠營大佬，經他溝通後，侯友宜4日下午2點半到3點半，首次到義民廟參拜，林光華同意出面接待，雖不敢說要爭搶客家票源，但具有重要的象徵意義，侯也能籍此展現母雞帶小雞的角色。

「革命尚未成功，同志仍需努力！」縣黨部主委陳見賢表示，侯友宜4日下午4點45分到5點20分到縣黨部，將與新竹縣議會黨團、中央委員、黨代表及13鄉鎮重要幹部見面座談會，預計有500人以上參與，重要幹部籍此認識侯友宜，才能團結全力輔選。

身兼竹北天后宮主委的市代會主席林啟賢說，去年選舉期間，侯友宜為輔選林為洲首次到天后宮參拜，2人結下情誼，4日下午5點半將再度來天后宮，因晚上剛好竹北體育會在廟方後方餐廳舉辦會員大會，他安排侯友宜到場，與20個屬藍軍的體委會重要幹部餐敘，增強侯在竹北的支持力量。