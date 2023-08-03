陸美科技戰日漸白熱化，兩國越來越頻繁針對對方的半導體產業發展，根據美國期刊《外交政策》報導，這場競爭的一個因素，可能會產生意想不到的潛在關鍵後果，其中能源已成為台灣的致命弱點。

報導指出，美國和大陸之間的半導體競爭，其中的一個關鍵核心是台灣，台積電生產世界上90%的最先進晶片。而台灣為了阻礙北京雄心勃勃的技術目標，一直在與美國合作，限制大陸獲得這些芯片，使台灣成為陸美半導體競爭中特別重要的因素。

報導稱，到目前為止，美國在這場競賽中占了優勢，儘管大陸投資了數十億美元，但在發展半導體製造能力方面的進展，仍慢於北京方面的希望。與此同時，台灣很容易受到大陸的限制，包括稀土金屬等原材料的出口。

此外，北京還可以透過其他方式影響台灣，包括軍事干預、經濟封鎖，將台積電在大陸的業務國有化等。報導提到，大陸還可能採取另一種選項來影響台灣，那就是「能源」。

主因在於，台灣97%能源都是仰賴進口，媒與天然瓦斯占台灣發電80%，目前天然液態瓦斯儲備量只有11天，媒則是39天，即使有限度的中斷都會造成重大影響。

報導示警，台灣半導體產業需要龐大用電，如台積電預估，到2030年電力消費將增加267%，台灣需要更多元化的能源，但前景不樂觀。

報導最後總結，台灣能源的脆弱性值得重視，若沒有充分準備，台灣能源供應擾亂將導致經濟與地緣政治威脅。