運油-20加油機與殲-15艦載機首次空中加油對接

中方空軍的運油-20加油機和海軍的殲-15航母艦載戰機首度進行了空中加油演練，而專家周三說，這展現了解放軍不同軍種間有系統的整合，將提升航母的戰力。

據中方官媒《環球時報》2日報導，這次日期不明的演習首次在《逐夢》紀錄片中公開，以慶祝解放軍「八一建軍節」。從影片中可以看到，殲-15在首次空中加油中，準確地將受油探頭與運油-20的軟管對接。

不過，片中除了顯示加油在海上進行外，並未透露演習的地點，但強調，這是「不同理論體系的碰撞，也是不同作戰平台的合作」。先前中方只公開空軍運油-20為殲-10C、殲-16和殲-20等空軍戰機空中加油，而殲-15艦載機也僅接收過由同型戰機改裝的加油機加油。

而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男指出，這次的軍演顯示，解放軍不同軍種能相互協同，並共享資源，以達成打勝戰的目標。

他並強調，與同型戰機的「夥伴加油」（buddy refueling）相比，專用的大型陸基加油機運流量要大多了，也不會佔用航母上珍貴的艦載機和資源。王亞男說，由於運油-20的航程很長，因此能為艦載機提供加油支援，並支援它們執行複雜的遠程長航時任務，充分發揮航母編隊最大的潛能。

據媒體報導，包括「遼寧」艦和「山東」艦在內的中方航母經常超越西太平洋的第一島鏈，進行遠海演習，有時甚至出現在台灣東側海域，以包圍島上分離勢力，並阻絕外力干預。