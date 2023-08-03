新北市長侯友宜（圖）3日出席卡努颱風新北市災害應變中心一級開設第2次工作會報，聽取颱風最新動態後，叮嚀市民做好防颱工作，並避免前往海邊等危險區域。（陳信翰攝）

新北市在害應變中心今（3）日上午針對卡努颱風舉行第2次工作會報，根據氣象團隊監測，颱風因受雙眼牆影響擺盪劇烈，因此移動速度緩慢，預計明天清晨2時會距離新北市最近，午後沿海陣風可達11級，平均風力也可達7至8級，另外北側山區從今天到明天累積雨量預估可達240至400毫米，須特別留意。新北市長侯友宜也特別呼籲，今日切勿前往山區、海邊活動，以免發生危險。

根據監測資料，卡努颱風上午中心位置在新北市東北方360公里，但因雙眼牆結構造成劇烈擺盪，預估今天到明天清晨大概只會移動50公里，清晨2時左右會是距離新北市較近、暴風圈觸碰最多的時候，目前颱風路徑還是依照預測，在明天清晨135度大轉的趨勢不變，預計清晨開始有機會解除陸上警報，到傍晚解除海上警報，禮拜六颱風就會逐漸遠離。

新北市長侯友宜3日出席卡努颱風新北市災害應變中心一級開設第2次工作會報，聽取颱風最新動態後，叮嚀市民做好防颱工作，並避免前往海邊等危險區域。（陳信翰攝）

新北市長侯友宜今上午主持新北市災害應變中心颱風工作會報。（呂健豪攝）

不過氣象團隊也提醒，此次颱風重點在於風力，上午新北市市區平均風力為4級、陣風7到8級，到下午後會陸續加強，沿海地區甚至可能達到11級陣風，明天早上還有一波較強的風力出現在沿海地區，這是今天要觀察是否會影響到明天風速標準的重點。

降雨部分，今天午後風雨會逐漸增強，昨天降雨最多的地區在三峽，累積99.5毫米雨量，今天則預期會比昨天再多一點，不過幾天到明天可能在三峽、烏來、坪林將與會較多，另外在金山、石門、萬里地區會是外圍雨帶熱區，累積雨量可能會達到240到400毫米，但應該還不會發布土石流黃色警戒。

受風力及大潮影響，沿海地區還以注意長浪嶼浪襲的發生，根據中央氣象局預報，會出現5公尺高的浪高，而北海岸石門區台2線33公里及貢寮區112公里這兩個路段較容易出現浪襲，用路人須特別注意。

預計颱風會在稍微減弱，不排除暴風圈有再縮小的趨勢，今天未來的12小時的變化對於明天影響非常重要，因此這段時間將會是觀察重點。

新北市長侯友宜也裁示，今天中午過後會有明顯風雨，也是新北最重要的關鍵時間，包括北海岸以及東、南側山區可能會有豪雨，市區也會有大雨等級，另外嚴防強風也是這次防颱的重點，必須嚴加戒備。

因應強陣風問題，侯友宜說自EOC開設以來，就再三提醒各單位注意商家招牌、工地鷹架、吊掛設備等都要最好穩固作業，市區、郊區陣風都很強也會強力戒備。

另外，新北市昨晚10點開始就關閉大漢溪沿岸，新莊到三重一帶的橫移門，因此紅黃線開放停車，相關路段也請交通局做好萬全配套措施，有關公車、捷運班次與醫院門診等相關資訊都要隨時讓民眾了解。

截至目前為止，新北市災情共33起，都是路樹傾倒、電線掉落等，暫時沒有重大災害傳出，不過因為強陣風以及大潮，侯友宜還是提醒民眾，千萬不要前往山區或海邊從事登山、溯溪、觀浪、釣魚等活動，千萬不要以自身生命財產安全開玩笑。