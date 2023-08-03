蔡英文總統（左起）3日在內政部長林右昌（右）陪同下視察中央災害應變中心，並不時交換意見。（范揚光攝）

卡努颱風趨逼近台灣，總統蔡英文今（3）日上午視察中央災害應變中心，主持第5次工作會報，颱風今明兩天影響台灣最劇，預估帶來強風豪雨，暴風圈已進入北部及東北部近海，易有巨浪發生，部分地區須慎防土石流及淹水，消防署已畫定245處警戒區域所幸各地僅傳出零星災情。

卡努颱風趨逼近台灣，總統蔡英文3日上午視察中央災害應變中心，主持第5次工作會報，她帶來星巴克咖啡慰勉第一線執勤同仁。（高鈞麟攝）

總統蔡英文、行政院長陳建仁今早視察中央災害應變中心，蔡英文帶來星巴克咖啡慰勉第一線執勤同仁。

氣象局指出，卡努颱風仍維持中颱強度，截自上午7時30分，以桃園累積114mm雨量最多，預計今午3時暴風圈進入台灣陸地，新竹以北地區將出現強風豪雨，適逢年度大潮，沿海低窪、河口與易淹水區，須注意強降雨後，沿海低窪地區嚴防淹水。

消防署指出，東北部及北部海面已出現超過6公尺巨浪，台2線北海岸段易發生浪襲，因適逢暑假及停班停課，呼籲民眾勿至海邊觀浪，可能造成之積淹水。目前已傳出22起路樹倒塌及5件廣告招牌掉落災情，所幸未有人員受傷。

至於交通疏運方面，台鐵、高鐵、國道正常行駛通行，預警性關閉多處岸際旅遊景點。空運部分取消36班次國際航線，海運停航10航線，42航次。

針對天使輪沉沒貨櫃打撈，測量船以側掃聲納探測，已完成鳳鼻頭漁港、中芸漁港、港埔漁港及高雄港一港口航道及周遭水域探測，無發現水下沉沒貨櫃，如發現海域有油汙，立即調派除汙船清除。

農業部指出，新北市、基隆市、宜蘭縣等縣市已完成漁船船員安置處所整備，新北市及宜蘭縣已發布上岸命令及完成船員上岸安置，基隆市無外籍船員在船安置。

陳建仁會後指示，卡努颱風將為台灣帶來強風豪雨，相關單位加強防洪系統、畫定管制警戒區域，民眾應避免前往山區及至海邊觀浪、易形成孤島地區注意疏散撤離，以及防範颱風過後，南部登革熱疫情擴散。

蔡英文首先向執勤同仁表達感謝，她表示，颱風結構紮實，將帶來豐沛雨量，今明兩天對台灣影響最劇烈，低窪地區嚴防海水倒灌，須強固招牌、清疏排水溝，民眾避免不必要的外出，更不要從事登山、溯溪、釣魚、戲水等活動，中央各部會嚴陣以待，降低颱風帶來的災害。她提醒提醒第一線同仁，執行任務時要注意安全。

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