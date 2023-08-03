據河北省應急管理廳2日消息，為保障行洪安全，緩解京津地區的防汛壓力，河北陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方公尺。截至目前，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

中新網報導，受杜蘇芮颱風和冷暖空氣共同影響，7月27日8時至8月2日8時，河北此次強降雨持續近144個小時，全省平均降雨量146.2毫米，降雨折合水量275億立方公尺，相當於河北全省大中型水庫總庫容的2倍多。

其間，受周邊降雨影響，山西、北京入境河北大量水量。漳河、子牙河、大清河、永定河等主要河道出現163站次漲水過程，海河流域發生流域性大洪水，子牙河、大清河、永定河先後發生所在河系一號編號洪水。

為全力做好防範應對，河北與京、津、晉等省市資訊共享、聯動調度，統籌調度32座大中型水庫削峰攔峰，黃壁莊水庫削峰率達到74％；並陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方公尺，發揮了顯著的分洪滯洪作用。目前，河北基本實現了水庫不垮壩、重要堤防不決口、重大基礎設施不受衝擊。

據介紹，目前河北共出動搶險隊伍4705支逾10萬人，累計派出2217個工作組趕赴強降雨區域，指導相關市縣有序應對強降雨過程。省市縣三級向重點部位前置物資1.1萬處、價值1.62億元人民幣，保障應急需要。

針對受災嚴重的涿州市，河北省應急管理廳連夜派員赴涿州指導搶險救援工作。連續調運防汛子堤、防汛搶險舟、大流量排水搶險車等物資裝備，緊急支援涿州、廊坊、饒陽等地搶險救援。

目前，河北各地逐步摸清受災受困底數，妥善轉移安置受災民眾，加強安置區管理，保障好飲食、住宿、就醫等基本生活需要。

河北省防汛抗旱指揮部相關負責人表示，本輪降雨過程尚未結束，局地仍有強降雨發生，水庫下泄流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續，防汛形勢依然嚴峻。