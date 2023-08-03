韓國研究團隊日前發布論文稱找到常溫常壓超導體LK-99，引起全球各界關注的同時，也遭到質疑其真實性，不到一周時間，研究團隊主要成員表示，論文存在缺陷，因其中一成員擅自發布，目前已經向arXiv要求下架論文。

外媒報導，早在1911年，科學家首次發現超導現象，但因只有部分物體在極低溫度下才能實現，難以用於實際用途，目前獲得實際應用的所謂「高溫超導體」，並不是指會發熱的攝氏幾百度、幾千度的高温，而是相對原來超導所需的超低溫稍高，至少也要零下攝氏70度左右。

韓國研究團隊發布的論文宣稱，這次開發出的新物質LK-99臨界溫度達攝氏127度，就是在攝氏127度以下環境，能產生超導現象，跟以往零下70度或更低溫才有超導現象相較，可謂重大突破。若論文內容為真，代表這項超導體在常溫常壓下使用，可望降低能源損耗，用於各項發電設施，抗磁性特性也可用於磁浮列車上。

在論文曝光引起國際關注後，論文主要作者之一的量子能源研究所代表李碩裴接受韓聯社訪問時表示，有團隊成員在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；而曾任職於韓國電子通信研究院的金賢卓也向媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意發表。