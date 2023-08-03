7月政黨好感度，國民黨搶下冠軍寶座，民眾黨則因為北流及「VOTE WHITE」事件墊底。 （圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心）

民眾黨英文官網日前被發現使用「VOTE WHITE, VOTE RIGHT」的標語，與美國過去「白人至上主義」的口號相同，引起外國媒體關注、報導，更遭台灣網友撻伐。最新數據顯示，民眾黨7月的好感度，在3個主要政黨中直接墊底，而好感度最高的則是國民黨。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年7月1日至7月31日的網路輿情數據並進一步分析，發現民眾黨在7月有兩波事件讓聲量往上衝，第一是民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲的北流事件，單日超過4.8萬則聲量；第二則是月底發生的「VOTE WHITE」事件，單日聲量超過5萬則，且話題延燒數日，成為政壇最熱門話題。

不過因為民眾黨兩件高聲量事件均是被打臉，網路聲量僅92.2萬則，好感度排在3大政黨終排名墊底；民進黨整體聲量約135萬則，好感度排名第2；國民黨的總聲量則有166萬則，好感度則搶下冠軍寶座。