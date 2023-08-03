國際天后「CoCo」李玟上月過世，本月1日家屬為她舉行大殮與火化儀式，一代巨星就此羽化成仙。對此，歌手MC HOTDOG過去在歌曲中點名罵李玟，最近他在表演時跟台下觀眾「自首」，表示當年剛出道憤世嫉俗，看到誰最紅就攻擊誰，但他其實現在也很想念李玟，宣布就此「封印」那首歌，以後再也不唱了。

MC HOTDOG在2001年推出的專輯《犬》中有首歌曲名為《韓流來襲》，其中批評韓國藝人在台灣不知道紅什麼，還提到「Yuki A-Mei CoCo Lee」，接著怒飆多句髒話。最近MC HOTDOG在舞台上表示，大家知道李玟最近離開我們，他其實當下也很想發文悼念她，但想到過去曾寫歌罵她，怕被起底出征，便取消了這念頭。

MC HOTDOG感慨說：「她（李玟）真的是天后你知道嗎？」並坦白說當年自己年輕、看什麼都不爽，其實跟李玟根本沒有什麼過節，但因為寫歌要找人來罵，就找當時最紅的明星，然而現在李玟過世了，MC HOTDOG相當緬懷她，去年MC HOTDOG上節目時還遇過李玟本人，跟她解釋當年不是故意的，還用台語說：「歹勢歹勢」，李玟相當大器說：「都過了這麼久了，不用介意不用放在心上」。

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因此，MC HOTDOG表示，他要在這裡宣布自己有首歌叫做《韓流來襲》，「這首歌它被封起來了！我再也不會唱了！」這首歌不管是檯面上、檯面下，他都永遠不會唱了，「代表對CoCo的尊重」，MC HOTDOG說希望自己有一天在某個世界再次遇到李玟時，可以再次跟她道歉說「歹勢歹勢」，「小時候不懂事喜歡亂罵人」，見此，網友回應：「狗哥老了，心界都大了好多」、「你有什麼資格罵她」、「Mad Respect 狗哥」、「聽了一下，相當炸裂」。