前美國官員接受日經新聞訪問時表示，日前模擬中共犯台的兵棋推演，凸顯日本決策過程緩慢，而這樣的延遲對於平息這類危機的準備工作帶來影響。

東京民間智庫「日本戰略研究論壇」 （Japan Forum for Strategic Studies）7月中就中共2027年犯台一事進行兵棋推演。這場兵推含括來自日本和台灣的專家，以及前美國高階官員。

兵推的其中一個情境是共軍登陸日本管轄的尖閣諸島（即釣魚台列嶼）。尖閣諸島為琉球群島一部分，從九州向西南延伸到台灣東部。

美國國務院前日本處長馬赫（Kevin Maher）說：「我們必須等待日本首相宣布這是一場對日本的武裝攻擊，在這樣的情況下得等上2週。」

馬赫說，美國、日本和台灣在準備應對一場影響台灣的危機上需要密切協調。他還說：「我認為不能真的把日本西南方島嶼與台灣發生的情境做切割，因為兩者緊密相依。」

他說：「舉例來說，我從中得到的其中一個教訓是決策過程緩慢。這確實會削弱嚇阻效果。」

馬赫表示，日本和美國要在軍事因應上分工合作，東京當局必須先宣布這是一場對日本的「武裝攻擊」，但日本若是因為想要避免衝突而延遲做出這類宣布，確實會讓美國綁手綁腳」。

馬赫指出，傳統上，日本國內普遍認為美國將依據雙邊「美日安保條約」保護日本，但這份條約的真實意圖，是讓日本加入美軍部隊來自我防衛。

美日安保條約第5條載明，日本和美國各方「認知到任何在日本管轄領域對於各方的武裝攻擊，會危害各方的和平與安全，兩國會採取行動對抗共同危險」。

馬赫說，由於尖閣諸島在日本管轄權下，對尖閣諸島的武裝攻擊將「使我們的條約義務生效」。

白宮國家安全會議（National Security Council）前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone）強調在日本、美國和台灣之間迅速建立3邊協調機制的重要性，這套機制將著重於事前決定由誰負責軍事行動和撤離平民等事務。

強斯東說：「如果等到危機爆發才要建立這類機制，將為時已晚，我們必須思考現在就著手建立。」

他補充表示，在兵棋推演模擬期間，「除了保衛日本自身領土外，並未針對日本在其中扮演何種角色進行討論」。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）