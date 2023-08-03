桃園脫勾北北基今未放颱風假正常上班上課，網友灌爆市長張善政臉書狂轟：「說好的同步呢？」維基百科甚至被改名為「張善變」。張善政一早出席活動坦言做決定心理承受很大壓力，原則盡量跟基北北桃同步，但也要考量實際風雨狀況，強調颱風只是擦邊球、沒有登陸，對桃園的影響不同雙北，權衡下還是依照科學依據宣布不停班課，也慶幸昨深夜至今早風雨都沒有很明顯，至於網友期待下午的變化，張善政稱會再觀察，「但氣象局預報至少今天不會達停班課的標準！」

張善政說，昨天早上出席活動時表達，原則上桃園希望盡量跟基北北桃4個縣市有同步的作法，但這不是唯一的考量，市府也需要考量桃園實際的風雨狀況。

張善政指出，根據氣象局昨天傍晚預測，桃園今天的風跟雨距離停課、停班的標準還有一段距離，而且颱風其實沒有登陸，只是一個擦邊球，擦北海岸而過，所以對於新北、台北的影響和桃園的影響是不一樣的，兩個原則權衡之下，他覺得還是應該依照科學依據，既然離停班停課的距離還相當大，就宣布不停班停課。

張善政也坦言，看到過去颱風來的紀錄，很多縣市做了決定以後，不是停班停課結果是好天氣，或是沒有停班停課結果天氣不好，所以任何一個縣市首長做決定，心裡面都是相當大的壓力，這是難免的現象。

張善政也慶幸至少昨天深夜到今天早上為止，桃園風跟雨都沒有很明顯，他希望風雨不明顯的現象能夠持續，能夠真的如氣象局預報，桃園今天的風雨沒有達到停班停課標準，讓市民生活不要受到太大的干擾。

至於許多網友仍在期待下午宣布放假，張善政說會再看看，但氣象局的預報至少今天是不會有停班停課的標準，會依照氣象局的預報為主。他也提到，雙北已經停班停課，所以雙北來桃園上班的通勤族有依據可以不來桃園上班，他們應該衡量自己自身的安全，做最好的決定。