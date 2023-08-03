沉寂10多年後，52歲的大陸歌手刀郎近期憑藉新歌〈羅剎海市〉紅遍海內外，似有還無的隱喻被網民大讚鞭笞指鹿為馬的社會醜態，甚至有人認為是借古諷今。港媒觀察稱，這位草根歌手並沒有因此被封殺，反而成為新疆官方座上賓，及「講好新疆故事」的最佳人選。

香港《星島日報》報導，7月19日，〈羅剎海市〉推出短短數日，全球網路播放量已超過80億次，創造了華語歌曲的新高峰。此後10天，刀郎新專輯詞條的相關搜索量同比暴漲6000多倍。同時創下自媒體評論區數量之最，河南豫劇版、山東梆子版、京劇版、古琴版、琵琶版、嗩吶版紛紛傳唱。

2004年，刀郎憑藉〈2002年的第一場雪〉走紅大江南北，但在2012年之後逐漸沉寂。一改當年豪邁粗獷的曲風、熱辣直白的歌詞和滄桑渾厚的唱腔，從傳統文化中汲取精華，加上對似有還無的隱喻，讓〈羅剎海市〉迅速「封神」。

「那馬戶不知道他是一頭驢，那又鳥不知道他是一隻雞，勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」，歌詞借鑒蒲松齡《聊齋志異》中的文言短篇小說〈羅剎海市〉，這是一個以醜為美的「羅刹國」，顛倒黑白是非。「馬戶」是「驢」的簡體字拆解，「又鳥」是雞。網民大讚歌詞隱喻詼諧，句句珠璣，鞭笞指鹿為馬的社會醜態，甚至有人認為是借古諷今。

但報導觀察稱，這位草根歌手並沒有因此被封殺，反而成為官方座上賓。7月20日，新疆自治區黨委理論學習中心組舉行專題學習會，由政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞主持，自治區高層悉數出席。有眼尖者發現，新疆新聞聯播畫面顯示，第二排有位身穿黑色T恤的光頭中年漢，座位牌寫著「羅林」，正是原名羅林的刀郎。

觀察指，刀郎在新疆出道，歌曲唱盡西域風情，簡直就是新疆的代名詞，如今又如此火爆。要「講好新疆故事」，要「推進文化潤疆」，刀郎當然是最佳人選。