中颱卡努掃過北台灣，國民黨執政的北北基昨（2）日晚間宣布今日停班課，但同為藍營地方首長的張善政表示，根據氣象局預報，桃園離停班、停課還有一段差距，不會跟進放假，引發大量當地民眾反彈。對此，PTT今早出現激烈論戰，有網友嘲諷「選票也是孤獨的，選不上當先知也沒用」，但也有鄉民大讚張善政的決定正確，連家中的綠粉媽媽都罕見稱讚。

一名鄉民今日在PTT《八卦版》發文指出，「桃園根本無風無雨，昨天還被一堆鄉民酸怎麼不放假，根本就不需要放假，先知總是孤獨的」，其他網友紛紛留言表示，「張善政一戰封神」、「本來就不應該放假，但是北市長好帥」、「張善政無需為了選票做出違背常理的決策」、「颱風根本沒到桃園，一堆湊熱鬧的」 、「理工男總是不被認同」、「理組跟文組的差別」。

PTT鄉民對於桃園不放颱風假展開激烈討論。（圖截自PTT八卦版）

不過也有人持不同意見，稱「風超大好嗎」、「下次桃園不要說自己是北部好嗎」、「封神了，民調也沒了」、「風比前幾天強風特報時還要大，你真的桃園人嗎」、「基北北龜桃壢」。

另外，張善政臉書截至今早10點20分，已有2.2萬則留言，民眾最新意見也是毀譽參半，「爽啦！有擔當的市長，不像鄭文燦只會討好」、「風雨開始大了」、「楊梅風超大的，騎車會被吹走！根本就是颱風天」、「一個颱風就釣出一堆台灣鯛」、「真的是一堆無腦人等著放假」、「我冒著超強風雨上班，我討厭你」。