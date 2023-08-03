基隆市警察局范姓員警於上月2日酒駕肇事，酒測值達1.34毫克，遭記過並送檢方偵辦，然范男於送傷者至醫院後便自行返家，警方未當場實施酒測，一度遭疑有包庇情形。昨日基隆地檢署正式起訴范男，檢方批范男自行返家後還灌了2瓶紅酒，意圖干擾酒測想脫罪，知法犯法，重創警方形象，並以酒後不能安全駕駛、過失傷害罪嫌起訴。

檢方起訴書指出，當時涉嫌酒駕的55歲督察科范姓股長（後已記過調職），上月2日晚6時許，開車在北濱、武聖街口時，與被害人蔡男騎的機車發生碰撞，並造成蔡男左側肋骨骨折。

起訴書提及，當時警方獲報有到場，但只有1名警員，還要現場處理交通疏導等，也沒來得及查驗他身分。後范男開車跟著載蔡男的救護車一起到醫院，留下手機號碼及提供身分證給家屬翻拍即離去。警方事後發現范男離去，到3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，並依公共危險罪嫌送辦。

檢警進一步調查，本來范男告知蔡男要去派出所，卻先自行開車回家，並灌了2瓶紅酒，企圖干擾後續警方可能測得的酒測值，疑似想要以此脫罪。

後處理警員攜帶酒測器前往醫院追查，才發現范男已離開醫院，警方會同交通隊前往范住家，經多次聯繫未果，直到2日晚間10時10分范男才接聽電話，晚間10時27分才進入范男住處實施酒測。

檢警認定范男已達不能安全駕駛程度，以行車記錄器對照他的供詞，發現當時車禍車流情況范男陳述不符，認為他對車流及距離已失去判斷，未能注意對向車道的車輛撞上，並因此認定范員駕車時，已達不能安全駕駛的程度。

范男當時供稱2日中午獨自在家中喝酒，晚間想去新北市金山泡湯，以為「酒退了」開車出門。而檢方認為警方與處理警員並無包庇「自家人」之行為，並依酒後不能安全駕駛、過失傷害罪嫌起訴。至於肇逃部分，因為有提供手機資料給家屬及陪同至醫院，該部分不起訴。

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