民進黨籍屏東縣議員許展維日前宣布退出屏南立委選舉後不久，56歲李姓男子不僅到許服務處前放鞭炮，還直接在個人臉書發文稱「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在門口放了煙火」，警方1日持搜索票將李嫌逮捕到案，案經檢方複訊後，認李嫌涉犯恐嚇危害安全罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向屏東地院聲請羈押獲准。

據了解，許展維7月31日晚間宣布退選後不久，他的萬丹鄉服務處前方在10點34分被惡意施放煙火，許展維說，他發現有輛箱型車停在他的服務前方，隨後副駕駛下車，在馬路上隨機施放2個煙火，甚至對服務處用手機錄影、咆哮，接著上車離開。

許展維怒斥：「我懂你們在警告我不要亂講話，但許展維無所懼！為了保護家人，我已經正式向警方報案，我也請警方盡速破案！抓出幕後黑手！」

然而，放煙火的人似乎很怕大家不知道他是誰，直接在個人臉書上發文寫下「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在議員服務處門口放了煙火」、「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在門口放了煙火，明天有人要一起參與更大的煙火活動嗎」？

對此，警方1日下午持拘票、搜索票將李嫌逮捕到案，全案訊後依恐嚇罪嫌解送屏東地方檢察署偵辦。

案經檢方複訊後，認李嫌涉犯刑法第305條的恐嚇危害安全罪嫌重大，且有反覆實施之虞，因此有羈押原因及必要，向屏東地院聲請羈押後，法官2日裁准羈押。

屏檢指出，李嫌因認許展維夫妻涉犯貪汙罪嫌，而前往許位在萬丹鄉服務處前方的道路上燃放煙火，還於同晚在臉書上貼文聲稱後續將邀集他人參與更大活動，此已涉及以加害生命、身體及財產的恐嚇言論，足使許展維心生畏懼，致生危害安全。