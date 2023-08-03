新店區中正路307巷內1棵10多公尺的路樹倒塌，當場壓住8部機車，幸好未造成民眾受傷。（新店警分局提供）

中颱卡努逼近，暴風圈雖尚未進入台灣，但部分地區已有零星災情傳出，新北市新店區中正路今（3）日上午1棵高約10多公尺的路樹倒塌，壓到8部機車，還好當時沒有人經過，否則後果不堪設想。

警方指出，今早7點左右，新店區中正路307巷內1棵高約10多公尺的路樹，疑因禁不住強風強襲，應聲倒塌，當場壓住8部機車，碧潭派出所接獲通報，立即到場處理，還好現場無人受傷受困，已通報新店區公所災防中心協助處理。