民眾消費行為已大量轉向行動裝置，「金融行動身分識別」能配合民眾使用金融服務時的便利與快速。金管會早於109年採納「金融 FiDO」提議，進而號召134家業金融業共同成立「金融 FIDO 聯盟」，資安大會infoSec Taiwan 2023大舉行金融專場，金管會指示財金公司大力宣導，並邀請兆豐銀、一銀和台新銀行分享導入經驗，熱愛新技術的聽眾受益良多。

然而，金融業者也指出，FIDO (Fast Identity Online）是國際上眾多數位身份認證標準之一，「金融 FiDO」聯盟技術委員會已有制定「金融FIDO 技術規格文件」，導入的銀行需要在主系統外獨立開發APP，很多流程都要向金管會報告後才放行，目前多運用於銀行數位業務的申辦、晶片金融卡非約定轉帳等等。

今年6月財金公司「金融 FIDO 註冊」核驗交易上線，首波提供「金融FIDO註冊」服務的ATM設機行，合計實體 ATM 台數超過1.6萬台、全台覆蓋率超過五成。至於「已註冊的人數？」，業者透露，每家銀行在300人到1,000人左右。

財金公司仍指出，因應數位化產業發展，跨機構業者對身分核驗機制的需求肯定日益殷切，金融FIDO第一階段為聯盟內驗證中心互通，使用者可於同體系金融機構、即金控集團為先的銀行、證券、保險子公司之間，經由指定APP (FIDO client)，於各金融機構完成註冊後，進行相關金融服務。

金融專場上分享開發「金融FIDO」經驗的兆豐金控、一銀和台新銀，其中6月拔得頭籌的兆豐銀行、兆豐產險，原本是要把使用可能會是最多的兆豐證券一起導入，因金管會不同局處的審核不一，目前還不能加入。已註冊「金融FIDO」的客戶可用於兆豐銀行雲端櫃台網頁進行金融往來資訊更新，以及於兆豐產險官網進行網路投保。至於預計第三季推出第一金證券，目標是提供客戶線上開立證券戶並綁定第一銀行金融帳戶。

聯合徵信中心表示，民眾已愈來愈採用行動裝置進行金融交易，且全電子開戶也多轉到線上，已不想再透過實體卡片、或者帳號密碼來登人帳戶，也因金融機構要求定期更換，民眾常常發生忘記密碼，引進國際 FIDO 技術標準，綁定行動裝置及生物特徵，讓消費者在使用金融服務時，就能使用綁定的裝置、生物特徵進行身分識別，「對消費者最大的好處多多，亦可提高使用的便利性及安全性。」