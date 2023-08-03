台積電美國廠量產時間延期1年，突顯在美國興建晶圓廠的困難與挑戰，近期台積電再被當地工會批評，將延期原因歸咎給缺乏合適勞動力，是不正確的說法，更為引進低薪外勞找藉口。此事引發熱烈討論，財經專家黃世聰表示，美國廠恐怕會繼續延宕，即使蓋好移機進去還可能再延宕，因為除了建築工人之外，未來工程師磨合又是一個大問題。

面對當地工會的砲轟，台積電火速出面澄清，暫時從台灣調派專業人員支援該晶圓廠特定工程，並不會影響當地1萬2千名員工的配置，也不會影響在美國的招聘工作，此外，台積電也沒有以外籍工作人員取代當地工人的計畫。

見微知著因小見大，黃世聰在「Catch大錢潮」節目上分析指出，對台積電而言，難題只是剛開始，移機完畢之後還要試量產，試量產的台灣工程師跟美國工程師能夠對得上嗎？這又是一個大問題，「他們會為了建築工人發言，那他們會不會為接下來的工程師發言？這都是有可能。」

黃世聰推估，台積電美國廠恐會因為這些問題繼續延宕，「現在台積電要快速讓當地員工上手，是非常大的難處，所以我認為台積電這座廠（美國廠）恐怕會繼續延宕，即使蓋好移機進去，還可能延宕，因為工程師雙方磨合又是一個問題。」

相較之下，日本熊本廠的進度則順利許多，黃世聰表示，「工廠、無塵室及晶圓廠的管理，需要很多紀律的管理，因為你不是一個人做，要一個指令一個步驟，跟美國人喜歡沒有限制的不一樣，所以美國人在做晶圓代工是永遠贏不了亞洲，贏不了台灣。」