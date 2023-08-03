現代人普遍晚婚， 一名大齡女子因單身感到孤單，急著找對象結婚，沒想到生活過得比單身還要慘，婚後多年仍和公婆同住，還被當成外傭使喚，她為此感嘆單身一個人生活品質還比較好，奉勸女性千萬不要為了結婚而結婚，「自由的人生真的比較快樂。」

原PO前天（8月1日）於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，大齡單身獨居感到很孤單，急著找個對象結婚，結果換來更慘的下場。她說先生沒什麼不良嗜好、很孝順，唯一缺點就是無法經濟獨立，導致婚後多年仍住在家裡，加上孩子出生罹患罕見疾病，醫藥費只能從她單身時存的錢支出。

原PO表示，住男方家一直得不到尊重，公婆對她說話像在叫外傭，認為她的付出都是應該的，親友看她如此痛苦，建議她有能力的話就搬出去，若沒有能力就只能忍。

原PO為此感嘆，單身一個人生活品質還比現在好，但往好處想，她現在有貼心又黏她的孩子，她心情不好先生也會開車載她散心，甚至跟她道歉，「婚姻真的有苦也有甜。」她奉勸女性，若大齡未嫁，也不要為了急而結婚，「結婚不一定比單身好，雖然單身比較孤單，但自由的人生真的比較快樂。」