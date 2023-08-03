Makiyo上月14日和小3歲小金結束14個月的短命婚姻，恢復單身的她，離婚後搬出前夫小金的房子，日前剛好找到房子安頓，她近期接受採訪，婚變後的生活與收入狀況，透露自己結婚以來都是自己賺錢，只有同居時房租是由前夫負擔。

Makiyo去年520帶球嫁給小3歲的醫美業投資人小金，同年10月她順產，婚姻僅維持1年2個月，雙方因相處與個性不合，已正式辦理離婚手續，恢復單身的Makiyo日前首度在臉書開直播，大方表示自己已經離婚，要大家不要擔心。

據《三立新聞網》報導，Makiyo重拾直播賣衣服，一天營業額大概平均2到3萬元。Makiyo也積極接洽節目與活動，被問到對於戀愛與婚姻的想法，Makiyo表示想再談戀愛、生一個小孩給兒子作伴，不過應該不會再婚，談到跟前夫的婚姻的想法，她苦笑表示不會後悔，至少體驗過了，「但跟我想像的不一樣，這不是正常家庭，不過也不可能碰到更糟了吧。」

事實上，Makiyo的經紀人曾透露離婚的導火線是去年在兩人在月子中心生產所造成的摩擦，中間雖然為家人努力磨合，但仍爭吵不斷，最後決定和平分開，Makiyo表示：「未來互相給予祝福，MAKIYO本人會繼續加油努力扶養家人。」