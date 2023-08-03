受到歐盟新法規影響，印尼出口棕櫚油到歐洲市場的門檻越來越高，印尼棕櫚油協會（GAPKI）主席艾迪（Eddy Martono）說，中國將成為印尼棕櫚出口的最大目的地。

香港01報導，艾迪說，在新冠疫情大流行前，印尼對中國的棕櫚油出口量達到每年800萬噸。大流行期間，出口額下降到每年不足600萬噸。「今年我們的目標是700萬噸。如果可能的話，明年將超過800萬噸。」

此外，艾迪稱將增加對印度和非傳統市場（如俄羅斯和東歐）的出口。「我們還將進軍中亞和非洲。」

印尼及馬來西亞是全球兩大的棕櫚油生產國，總產量占全球出口量85％，而歐盟則是兩國第三大出口市場。

報導稱，歐盟在2022年12月制定無毀林條規，要求棕櫚油、大豆及可可等商品供應商必須證明產品的生產過程不涉及破壞森林，才能出口到歐洲，受影響的產品包括棕櫚油、咖啡、牛肉、大豆等。這引起印尼和馬來西亞的抗議，認為是在歧視棕櫚油。

「印尼需最大限度擴大其棕櫚油出口範圍，以避免依賴歐盟。」艾迪說，目前印尼對歐盟的出口量不算太大，去年印尼共出口3300萬噸棕櫚油，其中只有400萬噸出口到歐洲。

《金融時報》之前曾報導，馬來西亞副首相兼商品部長法迪拉（Fadillah Yusof）認為，歐洲有關法例是對當地及小型農戶的不公平對待和懲罰。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）則指出，該政策只令可以負擔相關要求的大型企業或跨國集團受惠。兩國早前派高層官員訪歐，就有關法例表達憂慮，指它可能損害小型農業。