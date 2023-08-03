女星Makiyo（川島茉樹代）日前突宣佈與圈外老公小金離婚，一年婚姻就此畫下句點，而她日前首度露面鬆口離婚最主因是沒有安全感，其中最嚴重一次是小金失聯長達3天不回家，讓她決定離婚。

Makiyo產後曾在月子中心開直播控訴小金逼她喝水減肥、買的飲料都加冰塊、在月子中心只會抽菸玩手機等罪狀，之後兩人和好搬回家；怎料，甜蜜期僅維持三個月，根據《三立新聞網》報導，小金經常搞失蹤，甚至某次突然失聯四天，且當她打電話對方時，對方僅回忙完再聯絡，之後便音訊全無。

然而，她還為此找來婆婆開家庭會議，而小金也說會改進，但後來還是失聯，甚至婆婆也找不到他，房租催房租也找不到人，讓Makiyo很沒安全感；此外，她提到，小金曾開口說要離婚，當時她為了保全家庭沒有答應，但那段期間兩人早已分房睡三個月，更透露小金下班回家就躲到房間打電動，兩人宛如室友。

直到她自己提離婚搬到Makiyo姊姊「胖姐」家，並在「胖姐」家簽字，當時的她只想趕快結束，怕對方再度聯找不到人，如今兩人離婚20多天，小金沒再跟她聯絡往來。