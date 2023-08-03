卡努颱風逼近台灣，不少民眾昨晚直衝超市囤糧，一名女網友好奇詢問，每次看到有颱風，她都會提前好幾天做準備，而且「颱風麵」的材料也不能少，引起網友熱議，不少南部人興奮直呼，颱風麵真的是小時候的回憶，茄汁鯖魚罐頭加上麵條就是颱風天的味道。

一名女網友在Dcard上分享，最近有不少颱風逼近台灣，她看了很擔心，因此早早就開始採購「颱風物資」，想要預先做好準備，特別是「颱風麵」的材料，沒想到朋友知道以後都說她太誇張了，讓她很好奇大家都多久前開始囤物資？

原PO表示，她想請大家推薦經典颱風麵「茄汁鯖魚麵」的罐頭跟麵條，不過感覺茄汁鯖魚罐頭似乎只有黃色那罐可以選擇，而麵條應該就是寬麵條，不知道有沒有人會放細麵或是麵線？

貼文引起網友討論，「關廟麵是唯一正解」、「現在颱風天的清冰箱料理就是所謂的颱風麵，隨手拿起冰箱現有食材，就能來一鍋熱騰騰又豐盛的湯麵，也不一定要用罐頭」、「颱風麵真的是小時候回憶，我家最常用好勁道家常麵條來煮」。

另有不少北部人和中部人表示，颱風天就是要吃泡麵，到底什麼是颱風麵？以前從來沒有聽到過。

而颱風麵的材料之一「茄汁鯖魚罐頭」，不僅深受台灣人的喜愛，過去也有日本YouTuber開箱該罐頭大讚滋味很好，並嘗試將滿滿台味的「颱風麵」，改良成義大利麵的版本，一樣都很好吃。