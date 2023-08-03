科技創新水準決定著一個國家的發展後勁，創新則離不開基礎研究。中國日報網引述日本經濟新聞網2日刊發文章稱，近年來，中國研究人員從事開闢新領域的探索型研究，不斷開創新的領域。而日本固守現有的研究領域，缺乏新開拓的姿態。

報導稱，近期，日本文部科學省科學技術與學術政策研究所發布《科學版圖（2020年版）》調查報告。報告在臨床醫學及物理學等主要領域，調查被其他論文引用次數排在前1％的重要論文的引用關係。

該項研究的關注領域數量為919個。其中，引用次數排在前1％的重要論文來自中國的領域有605個（66％）。中國占比增長顯著，尤其在奈米科學及人工智慧等高新領域擁有很強的影響力。日本在2008年調查時占41％，達到頂峰，此次降至31％。英國和德國占5成左右。

調查研究中心負責人伊神正貫指出，中國的研究基礎雄厚且研究活躍，甚至可以在日本開創一個研究領域。

報導稱，調查將研究領域細分為4種類型，大規模、傳統主題的「大陸型」；小規模、變化激烈、開拓新領域的「小島型」；中間的「半島型」和「島型」。

調查發現，中國的「小島型」研究領域占比由2004年調查時的27％擴大到了32％，「大陸型」研究領域由33％降到了23％。

文章稱，中國歷來重視應用研究，但從2015年左右開始提出了充實年輕研究人員基礎研究的方針。今後，中國還將提出提高投資比例的目標。不僅是既有的研究領域，還致力於基礎性研究。

中國日報網報導，事實上，今年大陸政府工作報告指出，大陸基礎研究經費五年增長1倍。大陸官方資料顯示，2022年大陸基礎研究經費保持增長，原始創新取得新突破。

初步測算，2022年，大陸基礎研究經費支出為1951億元人民幣，比上年增長7.4％；占研發經費比重為6.32％，連續4年保持6％以上的水準。