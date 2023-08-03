Fernando Tatis Jr. is 24 years old and he already has 100 career home runs. pic.twitter.com/YcctCCcOyr — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 2, 2023

Fernando Tatis Jr. become the 4th-fastest player in MLB history to reach 💯 career home runs 👏 pic.twitter.com/M9tzbwAPH0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 2, 2023

教士在季中交易截止日不做賣家，這決定逐漸朝著正確的方向邁進，3日以11比1痛宰同區對手洛磯，教士距離5成勝率只有1場差。該場比賽教士少年強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也完成生涯百轟里程碑，花費場次是大聯盟史上第4少。

來到高海拔的洛磯球場，全場5支全壘打皆由教士所貢獻，擔任開路先鋒三壘手的韓籍好手金河成，敲出首局首打席全壘打幫助教士開張，索托（Juan Soto）甩開近期交易傳聞，以2分炮共襄盛舉，桑契斯（Gary Sanchez）更是毫不留情，分別於第6、9局敲出全壘打，上演單場雙響炮。

小塔提斯9上補上3分彈，教士前8分都是靠著全壘打所攻下。小塔提斯花了362場寫下生涯百轟，是大聯盟史上第4快紀錄，前費城人重炮霍華（Ryan Howard）只花325場打出百轟仍是最快紀錄，排在小塔提斯前面的還有大都會阿隆索（Pete Alonso）347場和教士隊友桑契斯355場。

本賽季小塔提斯服完球監後歸隊，重新適應大聯盟節奏，繳出2成70打擊率、19轟和58分打點，17次盜壘成功。教士過去10場比賽拿下8場，在外卡爭奪戰中落後4場，4日休兵一天後，教士將展開和國聯西區龍頭道奇的關鍵系列賽。