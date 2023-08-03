近日，大陸國務院辦公廳轉發大陸國家發展改革委《關於恢復和擴大消費的措施》，圍繞六方面提出20條具體政策舉措，以期充分釋放消費潛力，增強高質量發展持久動力。但各界疑惑，民眾沒錢怎麼消費？由大陸國務院舉辦、中宣部領導和管理的以經濟報導為主的綜合性報紙《經濟日報》今天（8月3日）建議：讓民眾投資股票基金賺到錢。

評論稱，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等管道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。從這個角度來說，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

評論稱，促消費，資本市場很有想象空間。資本市場一頭連著上市公司，其高效的資源配置能力能夠為優質企業經營注入流動性活水，繼而幫助企業進行技術研發、服務創新，提供更多物美價廉的產品和服務，讓老百姓「願消費」；另一頭連著投資者，股市上漲帶來的財富效應，可以直接增加投資者當期收入，提振收入增長預期，進而轉化為切實的消費行動，讓老百姓「能消費」。簡而言之，資本市場可通過促進供需兩端「高水平動態平衡」，刺激消費、擴大內需、帶動經濟增長，有一舉多得之效。

評論稱，促消費，資本市場大有可為。中國擁有2億多股民、7億多基民，資本市場「潛在購買力」不可小覷。但與此同時，當前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，中小投資者獲得感普遍不足。有機構測算，中國居民財產性收入佔GDP比重不足5％，與歐美發達國家相差較大。財產性收入如果遲遲不見增長，龐大的投資者群體購買力就難免受到約束。

評論稱，如何釋放資本市場「潛在購買力」，更好發揮其促消費、擴內需的積極作用？要多措並舉提升市場活躍度，推動股市走出「慢牛」格局，不斷增強市場財富效應，助力投資者「能消費、願消費、敢消費」。

評論稱，幫助「能消費」，壯大理性成熟的專業投資力量是抓手。境外成熟市場「牛長熊短」的主要原因之一，就在於中長期資金發揮「壓艙石」的作用。一方面，要繼續暢通各類中長期資金入市管道，不斷放寬中長期資金入市比例和範圍，引導長錢「長投」；另一方面，要更大力度培育專業機構投資者，引導其牢固樹立以投資者利益為核心的經營理念，通過提升專業投研能力，增厚投資者財產性收入，讓投資者有錢花、能消費。

評論稱，吸引「願消費」，持續提升上市公司質量是關鍵。要支持上市公司通過並購重組等方式聚焦主業做大做優做強，提高競爭能力、創新能力，從而創造更多優質產品和服務，吸引消費者樂意「掏腰包」買單。同時，還要鼓勵引導上市公司建立常態化分紅機制，提高現金分紅比例，以真金白銀回報投資者，並更多采取註銷式回購來維護股價穩定，推動股市走出「慢牛」行情，成為居民財富新的「蓄水池」。

評論稱，鼓勵「敢消費」，優化投資交易環境是重點。投資者對未來的預期越穩定，後顧之憂越少，則消費意願越強。要不斷推進資本市場監管治理體系和治理能力現代化，從嚴從快打擊操縱股價、內幕交易、欺詐上市等違法違規活動，以制度變革減少賭博與投機，確保市場公平、公正、透明，切實保護中小投資者合法權益，讓投資者財富收入與國家經濟增長「比翼齊飛」。

評論稱，資本市場活了，企業經營好了，投資收入增長了，消費者自然更有底氣。就此而言，以活躍資本市場為支點，撬動整個消費大市場，繼而拉動內需、推動經濟轉型升級，既行之有效，也將大有可為。