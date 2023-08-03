颱風卡努來勢洶洶，台北市、新北市與基隆市2日晚間共同宣布3日停班停課，不過台北市在風雨狀況上並未達到停班停課標準，相較於桃園市未達標就與北北基脫鉤宣布維持上班上課，北市則仍宣布停班停課。對此台北市長蔣萬安則解釋，最主要考量就是因為台北市跟新北市是共同生活圈，一天內往來雙北的民眾非常多，因此考量到家長接送、甚至得請假在家照顧小孩，因此宣布停班停課。

北北基桃四市首長建立共同決策平台，今年包含前一個颱風杜蘇芮在內，是第二度針對是否放颱風假進行共同決策。雖然2日上午桃園市長張善政才對外表示「原則上還是共同決策」，不過仍在晚間宣布與北北基脫鉤，維持正常上班上課，也引發外界質疑「第二次就破功」，張善政的臉書更是遭到網友洗版，引發各界議論。

對此蔣萬安則表示，4個縣市還是會一起交換意見，即時聯繫並保持密切溝通，「當然我們參考各項的數據，也會根據各縣市本身的狀況，來做最後的判斷跟宣布。」針對北市今天未達停班課標準，但仍舊宣布停班停課，蔣萬安則解釋，最主要考量在於台北與新北是共同生活圈，一天之中從新北通勤到台北上班的人口就超過50萬。

蔣萬安表示，依照過往的經驗，很多時候雙北之間不只是工作與生活，甚至還牽涉到家長與小孩的接送問題以及照顧問題。「譬如說如果孩子跟家長停班停課不一致的情形，會有在颱風天接送，或是必須請假在家照顧孩子的狀況，所以這些我們都一併地考量。」蔣萬安說，因此最後在跟其他縣市共同討論後，最後決定停班停課。