刺青師彫博先前控訴11個月大的女兒遭保母虐死，未料全案大逆轉，女嬰體內被驗出有毒品反應，遭質疑是自己吸毒導致害命，而他沉默數日後，突然開直播道歉，還提出諸多質疑，對此，陳沂表示不僅越描越黑，更反問彫博：「真心面對自己的錯誤有這麼難嗎」。

彫博日前公開15分鐘直播影片，除了分別向母親、女兒及好友鳳梨道歉，也坦承自己有吸毒，接著指出女兒出生後，都交由老婆及母親照顧，不解倘若小孩長期吸到K他命毒煙，那不就代表雙親及員工也有吸毒，但事實上卻是「我爸媽沒有，員工也沒有，就偏偏我女兒有？」最後公開喊話要求跟保母對質，希望藉此釐清案件諸多疑點。

網紅陳沂看完直播後，指出彫博的言行無疑是愈描愈黑，既然家人員工都沒有驗出K，但偏偏女兒體內有毒品反應，不就等於自認有吸毒，對於彫博喊話保母：「差不多就好」，她強調保母夫妻倆兩年來慘遭私刑正義，不僅工作和生活幾近全毀，還得承受惡夢般的心理壓力，對於受害者而言，無疑是更殘忍的傷害，讓她反問彫博：「真心面對自己的錯誤有這麼難嗎？」

對此，網友紛紛留言：「我覺得褓姆真的應該要對他求償及要求道歉」、「多唸書跟教育真的很重要，不懂得反省自己真的很可悲」、「保母夫妻真的好可憐，一輩子的陰影。老天有眼，還他們公道」、「真心面對自己的錯誤不難，難的是他沒有自覺自己錯了」。

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