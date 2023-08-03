中颱卡努逼近，北部風雨越晚越明顯，大台北及宜蘭地區昨晚8點宣布今天停班停課，與北北基共同生活圈的桃園宣布正常上班上課，引發桃園人不滿，除了灌爆市長張善政臉書外，還將張善政維基百科改名為「張善變」。張善政今天表示，原則盡量與北北基同步，但也要考量實際風雨狀況，坦言做出決定時心理承受很大壓力。

張善政昨原稱會與北北基同步決定今天是否停班課，沒想到卻脫勾北北基，宣布今天正常上班，他表示這次仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力、雨量皆未達到停班課標準，因此維持上班上課。

逾3萬名網友湧入張善政臉書，怒按「生氣」表情符號「說好的同步呢」、「同步=同時宣布」、「當然可以依照風力決定上班與否，但就不要先說『北北基桃同步』這種訊息。」張善政維基百科也被改名為「張善變」。

張善政今一早出席活動坦言做決定心理承受很大壓力，原則盡量跟基北北桃同步，但也要考量實際風雨，颱風沒有登陸，對桃園的影響不同雙北，權衡下還是依照科學依據宣布不停班課，慶幸昨深夜至今早風雨都沒有很明顯。