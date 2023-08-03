上海市人工智慧與社會發展研究會助理研究員吳宇昂表示，加強數位基礎設施建設，不僅要考慮其本身的發展，也要考慮到數位基礎設施所帶來的連帶效應。

吳宇昂今在大陸《環球時報》撰文指出，所謂連帶效應，是指某個要素發生的變化會引起其他一系列相關聯要素的變化。數位基礎設施的連帶效應有其積極的一面，例如加快促進數位經濟發展、提升經濟社會發展品質、促進數位技術人才培養和創新能力提升。

文章稱，加強數位基礎設施的連帶效應，首先要因地制宜，結合各地實際產業優勢、民生需求，發展有特色、有針對性的數位基礎設施體系。應充分考慮當地的產業特點，推動傳統產業向數位化、智慧化轉型，為各地產業發展提供有效支撐，實現數位化發展的良性循環。

文章認為，加強數位基礎設施的連帶效應，也要加強數位基礎設施與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各個領域發展的緊密結合，形成良性互動，實現協同發展。

文章稱，各方應提升數位基礎設施建設水準，為數位經濟的發展提供堅實支撐、推動政務體系數位化升級、推進文化產業數位化轉型、幫助社會享受到數位化所帶來的福祉、加強數位技術在生態文明建設中的作用。數位基礎設施不僅僅是技術的堆砌，更需要與上述五方面的建設相結合，實現協同發展。

吳宇昂表示，在不斷加快數位基礎設施建設，享受其為我們帶來的便捷與立體服務的同時，也要注意網路安全、數位鴻溝、人才缺口等潛在的新問題。

他表示，解決好這些問題是保證數位基礎設施連帶效應紅利的關鍵。為此，各方應進一步加大網路安全投入，加強網路監管，提高網路安全意識，確保數位基礎設施的安全可靠運行。

此外，同時，可加大對數位基礎設施的普及力度，加強對公眾的數位教育，提高數位技術的應用水準。此外，應進一步加強對數位人才的培養和引進力度，制定人才培養計畫，加強相關專業的教育和培訓，吸引更多優秀的人才投身於數位領域的發展。