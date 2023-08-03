塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享8月財運爆棚的前4名星座，依序是射手座、雙子座、獅子座、天秤座，其中第1名的射手座能獲得意外的財富增長或投資項目，並且只要把握機會，有望帶來額外的金錢驚喜。

▍第4名：天秤座

8月份對天秤座來說是有益的財運月，將帶來經濟上的穩定和安全感。 8月27日土星衝日可能會帶來意想不到的財務收益，也可能在事業上取得重要成就。他們的公平和協調能力，成為商業交易方面取得成功的關鍵。保持冷靜和理智的頭腦，積極尋求新的投資機會，藉由談判技巧和社交能力，能在財務上迎來良好收穫，使財運蒸蒸日上。

▍第3名：獅子座

獅子座在8月財運將處於高峰期。在8月2日的超級滿月有望帶來增加收入的機會，職業發展方面能獲得有利幫助。他們的領導能力和創意才華在事業上受到認可，會收到與財務有關的好消息。抓住此刻寶貴的時機，大膽展現自己才能，並積極追求更多收益和經濟機會，保持積極態度，能在事業和財務方面取得更大成就，賺取豐厚錢財。

▍第2名：雙子座

雙子座在8月財運將有所提升帶來豐富的機會和增長。8月9日的金星天王星相位能帶來意外收入增加機會，或與他人合作的機會帶來額外的收益。他們的機智與多才多藝在經濟環境中表現得游刃有餘，輕鬆應對挑戰。抓住有利時機，踏實計劃和謹慎投資，使雙子座財務狀況更上一層樓，堅持靈活性和好奇心，就能迎接美好的財運。

▍第1名：射手座

射手座在8月財運爆棚。超級滿月在8月2日照耀著他們的金錢宮位，給予巨大的財務機遇，能出現意想不到的財富增長或投資項目。另外，8月13日是英仙座流星雨高峰期，有望帶來額外金錢驚喜，猶如幸運的星塵灑落在射手座身上，能在商業中脫穎而出，投資眼光獨特，勇於冒險。抓住這些機會，為未來的財富建立牢固基石。