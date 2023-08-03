台南市議長邱莉莉去年底因不滿遭人在網路惡意攻訐，12月7日前往台南市警二分局中正派出所要提告，辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新「你們都沒路用」等語，法官認邱莉莉犯侮辱公務員罪處拘役30日，可易科罰金。邱莉莉回應，尊重司法判決也正視自己錯誤，並在事後向員警誠摯道歉，也不會上訴。

邱莉莉去年底不滿網友妨害名譽，影響議長選情，11月到派出所報案，12月7日晚上再度到派出所關切，出現咆哮、辱罵員警、摔手機等行為。全案由檢方介入偵辦後，邱莉莉除偵查中部分供述，並委請辯護人具狀坦認犯行，與朱信憲、林逸新證述大致相符，並有案發當時中正派出所內監視器錄影畫面佐證，足認本案事證明確，邱莉莉犯行洵堪認定。

判決書指出，邱莉莉12月7日當晚10時8分許，因認在競選期間內受他人於網際網路惡意攻訐，而妨害其名譽，至轄區中正派出所欲提起告訴。邱莉莉進入中正派出所後，與局長方仰寧通話，方仰寧即以電話指示第二分局長朱信憲前往協助，因朱信憲與隊長林逸新正在督導擴大臨檢，隨後2人一同前往派出所。

未料，邱莉莉見朱、林抵達中正派出所後，明知2人為依法執行職務公務員，仍對2人咆哮「你們都沒路用」、「你保護我什麼？你保護罪人啦！」「幹你娘」、「你們都內神通外鬼」等語。過程中，邱屢次拍桌及對茶几摔擲手機等。邱莉莉涉妨害公務案件經警方報請檢方指揮，檢方並分他字案偵辦，邱莉莉委請律師具狀坦認犯行。

台南地院法官審酌，邱莉莉對朱、林表示「你們都沒路用」、「你娘」等語，均屬侮辱、貶抑用詞，超出客觀、理性批評範圍，且伴隨多次拍桌、摔擲手機於派出所內茶几等行為，屬非理性且具侮辱、輕蔑舉動，足使2人感到難堪與屈辱，而貶損其人格尊嚴，並動搖人民對國家公權力行使的可靠性與可信性，認邱莉莉言行逾越言論自由保障範圍。惟念邱莉莉坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、手段、無前科素行等，認她犯侮辱公務員罪處拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。

邱莉莉今天上午回應，尊重司法判決，她也正視自己的錯誤，因此不會上訴，並且也已經在事後向員警同仁一一誠摯道歉。