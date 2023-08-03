知名的淡水蘊泉庄飯店前年發生「特權疫苗」案，士林地檢署認定飯店執行董事劉晉誠、特助何善衡2人以不實名單，提供23名親友優先打疫苗，依偽造文書罪起訴2人，但士林地院審理後認定2人不是飯店工作人員，亦不負責彙整飯店疫苗施打名單，不屬於旅館從事防疫工作業務之人，2人縱使製作不實名單，尚不構成偽造文書罪，判決2人無罪。士檢表示，將在收受判決後研議上訴。

不過，法官認為，劉、何2人製作不實施打疫苗名冊陳報新北市觀旅局，矇騙觀旅局承辦人員，誤將名冊送交通部觀光局處理，2人疑涉犯詐欺罪嫌，另向檢察官告發。士檢將在收受判決後，另行分案偵處。

2021年6月，國內新冠肺炎疫情大爆發，傳出多起「特權疫苗」事件。其中因疫情轉為防疫旅館的淡水蘊泉庄也發生「特權疫苗」情事，新北市政府發現淡水蘊泉庄以不實名單，提供23名親友優先施打新冠肺炎疫苗，移請士檢偵辦。

檢方調查，新北市觀旅局2020年4月、5月通知轄內防疫旅館，陳報實際執行居家檢疫工作之第一線高接觸風險工作者，彙整造冊優先施打疫苗，同年6月7日蘊泉庄執行董事劉晉誠先將張姓14名親友名單交給特助何善衡，何又加上9人，將23人不實造冊登載為備勤、公區消毒、房清、送餐、預備替補離職員工，何將名冊傳送給觀旅局承辦人，觀旅局再將名冊轉送交通部觀光局。

檢方認為，依規定優先施打對象，必須與居家檢疫或居家隔離者等高風險對象接觸的工作人員，在當時疫苗有資源有限情況，避免影響旅宿從業人員的權益，但劉、何明知23人不符合規定，仍造冊送觀光局，依偽造文書罪起訴劉、何2人。

法院審理時，劉、何否認犯罪，劉辯稱他傳14人資料給何，他不負責飯店防疫工作，不清楚疫苗施打程序，只是請何確認14人是否符合施打資格，也不知道何將名單給傳給觀旅局承辦人，何也稱不負責防疫工作，只是私下認識觀旅局承辦人，才傳送名單，事後也曾向承辦人表示要撤回名單。

法官認為，劉、何2人並未實際從事飯店防疫旅宿工作，亦非負責彙整飯店各部門疫苗施打名單之人，自非屬從事防疫工作業務之人，2人不構成業務上登載不實、行使偽造準文書犯行，判決2人無罪。

不過，法官認為，2人製作不實施打疫苗名冊並持向新北市觀旅局陳報，致觀旅局承辦人誤信後輾轉送至交通部觀光局，2人是否另犯詐欺罪嫌，宜由檢察官另行偵查處理。