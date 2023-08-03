美國與蒙古國今天在華府舉行會議，聚焦中國、俄羅斯及經濟發展議題，美國副總統賀錦麗與蒙古國總理奧允額爾登在會議一開始時表示，雙方將簽署「開放天空」民航協議。

這項會議召開之際，拜登政府正致力緩解與戰略競爭對手中國間的緊張關係，而隨著烏克蘭戰爭持續，美國與俄羅斯間關係也未出現解凍跡象。

蒙古國的南部和北部分別接壤中國和俄羅斯，在其強化政治獨立的外交戰略中，致力培養與日本、韓國和美國等盟友關係，但蒙古國的經濟仍重度依賴中俄兩大強鄰。

華府已和130多個國家簽署「開放天空」（Open Skies）民航協議。這次美國與蒙古國同意授予兩國航空公司在對方國家營運權利、放寬對航空公司管制，並實施安全和安保標準。

美國與蒙古國開放天空協議，將以今年1月間達成的航空運輸協議諒解備忘錄為基礎。

資源豐富的蒙古國醞藏豐富的銅與稀土礦，在拜登盼能推動美國汽車市場電動化之際，這些都是供應短缺的關鍵材料。

早年在美國留學的奧允額爾登（L. Oyun-Erdene）表示，兩國還將簽署有關深化外太空合作和加強經濟合作等協議，並著眼擴大貿易往來。

他表示，兩國直航將於2024年第2季開通，這為促進貿易、旅遊、商業和投資提供了「絕佳機會」。

賀錦麗（Kamala Harris）強調，美政府致力於加強與蒙古國和印太地區國家的關係，著重對抗氣候危機、維護民主和人權，以及因應基於規則的國際秩序所遭受的威脅。