卡努颱風來襲，海空交通影響較大，海運方面今日共有10航線、42航次全部停航；空運方面到上午10點取消超過40架次。
空運方面，民航局表示，受卡努颱風影響，今日截至上午10點，國內線取消4架次、延誤5架次，國際暨兩岸航線取消38架次。
海運方面，交通部航港局通報，今日共有10航線，計42航次停航。包括基隆-馬祖2航次、馬祖福澳-福州琅岐2航次、北竿白沙-福州黃岐2航次、南竿-莒光6航次、南竿-東引2航次、台北-馬祖1航次、綠島-蘭嶼1航次、富岡-綠島10航次、富岡-蘭嶼8航次、後壁湖-蘭嶼8航次都全部停航。
陸運方面，根據中央氣象局第6號颱風第13報預測，台鐵今（3）日下午6點前西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)、南迴線(枋寮=臺東間)，以及平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線都正常行駛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。