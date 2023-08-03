台東鐵花新聚落棚架不敵強風吹襲。（讀者提供／蔡旻妤台東報導）

台東鐵花新聚落棚架不敵強風吹襲。（讀者提供／蔡旻妤台東報導）

卡努颱風逼近，中央氣象局針對台東發布陸上強風特報，台東陸續傳出災情，不僅路樹倒塌，而知名的鐵花新聚落有不少攤位棚架被吹倒，業者一早趕到現場修復。據了解，1個棚架大約6000元，現場總共有10多個被吹翻，損失粗估約7、8萬元。

另外，台東市海濱公園附近的國際地標是以木片編製，內部掉落大塊木片，一早不少遊客參觀就傻眼「怎麼會這樣」。負責整理的廠商表示，會先把掉落的木片撿拾裝袋，而只掉落一半的也要清除，預估得清理1個早上，會先封閉，以免遊客進入發生危險。