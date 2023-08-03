颱風卡努影響 台東縣府宣布蘭嶼鄉今天中午停班停課 11:172023/08/03 中時 蔡旻妤 、 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風卡努影響 台東縣府宣布蘭嶼鄉今天中午停班停課（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風卡努影響，台東縣政府今天通報，台東縣蘭嶼鄉今(8／3)日12時起停止上班、停止上課。 卡努颱風來襲 新光三越台北7店、遠百雙北3店8／3暫停營業 卡努風雨越晚越強 京站宣布8／3暫停營業 卡努逼近台東颳焚風 路樹「連根拔起」橫躺路中間 現場畫面曝 #卡努 #颱風 #影響 #蘭嶼鄉 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努還沒走！下周可能又有颱風 專家曝生成時間 10:042023/08/03 生活 張善政不放颱風假「鄉民戰翻了」 他驚曝：媽媽是綠粉也稱讚 10:462023/08/03 政治 新莊工地不敵卡努強風 鷹架倒塌壓壞民宅遮雨棚 09:532023/08/03 社會 卡努暴風圈下午觸陸 氣象專家曬1圖驚：太奇葩！ 08:402023/08/03 生活 桃園正常上班課「這區成最大輸家」 網哭：隔一座橋兩個世界 00:352023/08/03 生活 新北最強陣風恐達11級 侯友宜：切勿前往山區海邊 10:152023/08/03 生活 新店10公尺路樹倒塌 壓8部機車幸無人傷 10:372023/08/03 社會 卡努颱風逼近 蔡英文帶星巴克慰勉應變中心同仁 10:152023/08/03 生活 脫鉤北北基不放假 張善政坦言掙扎：慶幸風雨不明顯 10:322023/08/03 生活 台灣根本「白番薯」 他喊這雨量不該放假 網噓爆 07:402023/08/03 生活 卡努颱風動向迷離 明天北北基再停班？氣象局這麼說 09:272023/08/03 生活 愛莉莎莎「颱風天被計程車丟包」怒留負評：差點心臟病發 09:442023/08/03 娛樂 卡努颱風來襲 海陸空交通影響一次看 11:082023/08/03 生活 颱風天必吃泡麵？南部人曝神級料理 日人也超愛 10:482023/08/03 生活 華南美商投資信心跌至近三年新低 專家：受中美關係影響 09:392023/08/03 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。