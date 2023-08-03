颱風卡努影響，台東縣政府今天通報，台東縣蘭嶼鄉今(8／3)日12時起停止上班、停止上課。

卡努颱風來襲 新光三越台北7店、遠百雙北3店8／3暫停營業
卡努風雨越晚越強 京站宣布8／3暫停營業
卡努逼近台東颳焚風 路樹「連根拔起」橫躺路中間 現場畫面曝
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