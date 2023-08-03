台中市長盧秀燕傳出將擔任國民黨總統參選人侯友宜中市競總主委，對此，國民黨立委參選人、台中市議員羅廷瑋就幾個跡象分析，認為盧將助侯決戰中台灣。

國民黨台中市黨部主委顏文正1日表示，侯友宜中市競總主委規劃由盧秀燕擔任，並獲盧本人同意，相關競選幹部將由盧決定。此消息雖未經盧秀燕親自證實，但羅廷瑋昨（2）日接受《中評社》訪問時強調，盧將擔當輔選要職，一定會在關鍵時刻全力拉抬侯友宜。

羅廷瑋表示，盧秀燕已擔任兩屆台中市長，在中台灣累積龐大實力，是幫助國民黨決戰中台灣的關鍵人物。此外，羅廷瑋認為，盧秀燕向來與人為善且樂於助人，若侯友宜有需求，盧絕不會推諉，「大家拭目以待」。

羅廷瑋也觀察到幾個跡象，包括盧秀燕擴大區域治理平台規模、累積政治影響力，以及在行政院前瞻預算地方補助款分配議題槓上蔡政府、爭取選民認同等，他認為盧是在為大選助陣做準備，上述動作可望發揮效用，幫助侯友宜決戰中台灣。