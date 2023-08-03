三峽區農會於7月22日在臺北大學舉辦「新北市各級農會第39屆桌球友誼賽」及2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣活動」開幕典禮，新北市副市長劉和然也親自到場為選手加油打氣，同時邀請運動員於賽後享用三峽納涼三寶－「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」等消暑聖品，一起支持在地農特產。

三峽區農會辦理「新北市各級農會第39屆桌球友誼賽」，廣邀新北市各級農會及農業界各機關團體，像是新北市政府、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會及財團法人農業信用保證基金共襄盛舉，計有團體組36隊及個人組194人，約250人參賽，副市長劉和然也特別到場勉勵選手們發揮團隊精神、享受比賽過程，並鼓勵大家利用難得以球會友機會，加深情感交流，讓各農會及機關之間互動與連結，彼此相互砥礪成長。

除桌球賽外，三峽農會為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，7月22、23日同時在臺北大學舉辦2023「三峽納涼季」，副市長劉和然也出席納涼季開場活動，邀請桌球賽的參賽選手一起來品嚐三峽納涼三寶等消暑農特產，同時也見證茶業改良場將新研發速溶茶粉加工技術轉移三峽農會，透過低成本滾輪乾燥加工技術，獲得容易沖泡、使用便利之茶粉，後續三峽區農會將研發更多元的茶葉農產加工品，讓三峽的茶香更加遠播。副市長劉和然也與現場50攤農夫市集、納涼餐車的農友互動，邀請現場的民眾以實際行動支持在地農特產品。

（圖／新北市政府農業局提供）

活動日沒有來到現場的朋友也不用傷心，三峽農會也整合三峽在地12位小農聯名推出限定優惠，最低可達8折，趕緊到鮮農直賣所訂購納涼農特產。

（圖／新北市政府農業局提供）

新北市副市長劉和然表示，三峽好山好水，有深厚老街及藍染文化，近年來更推出獨具全國的納涼三寶-碧螺春、綠竹筍及蜂蜜，成功打造三峽農特產品的品牌，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路，讓三峽在新與舊之間交融，打造三峽的時代新風華。

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