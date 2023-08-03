根據中央氣象局預報，受卡努颱風和西南氣流影響，本週末中南部氣候不穩定，或有大雨或豪雨。高雄市政府觀光局考量活動難以執行及民眾安全，原訂8月5、6日舉辦的「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園」確定取消，將順延至8/12-13及08/19-20辦理，提醒民眾多加留意。更多活動資訊可至高雄市政府觀光局官網 ( https://khh.travel )或「高雄旅遊網」粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/khh.travel/ ) 查詢。
根據中央氣象局預報，受卡努颱風和西南氣流影響，本週末中南部氣候不穩定，或有大雨或豪雨。高雄市政府觀光局考量活動難以執行及民眾安全，原訂8月5、6日舉辦的「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園」確定取消，將順延至8/12-13及08/19-20辦理，提醒民眾多加留意。更多活動資訊可至高雄市政府觀光局官網 ( https://khh.travel )或「高雄旅遊網」粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/khh.travel/ ) 查詢。
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