台北市長蔣萬安（見圖）3日前往臺北市災害應變中心主持卡努颱風應變中心，第二次工作會議聽取簡報，並督促各部會要注意防颱各項措施。（陳俊吉攝）

颱風卡努來襲，台北市政府2日也啟動首次上路的「水門只出不進4小時移車」政策。在交通局廣發21萬則簡訊，並且在事前宣導、事後宣布都積極推廣之下，仍有237輛車輛因未即時撤走遭到拖吊，並且有41輛遭滯留並且開罰。對此台北市長蔣萬安則認為，新政策首次上路， 一定還是會有一些民眾不了解，「至少在整個事前的宣傳，以及在宣布之後簡訊的發布，我們都非常積極。」

因應颱風卡努來襲，且適逢年度大潮，台北市政府2日下午就啟動「水門只出不進」新政策，在關閉水門前4小時，透過手機簡訊、電話以及媒體媒介宣傳等方式通知車主，提前到水門堤外移車，4小時後就會將未移走的車輛拖吊至高處，滯留在現場的車輛也會開單告發。

根據交通局統計，從2日下午宣布「只出不進」啟動後，分三階段發送了21萬則簡訊，對照以往只發送1次、4萬則簡訊多了5倍。不過仍有車主並未前往堤外移車，因此有237輛車遭到拖吊、41輛被滯留要開單。

警察局長張榮興則表示，根據以往的經驗，以前水門關閉之後，水門外還是會還是會有三四百輛車，今年已經是到達最低的狀況，「當然我們通知車主，車主沒有來移車，我們為了要避免泡水車，除了告發之外還是要把車輛移置到比較高的地方，避免車輛泡水。」

蔣萬安則認為，只出不進是這次才首次施行的新政策，「一個新的政策上路，一定還是會有一些民眾會不了解。」蔣萬安說，很多民眾還是會透過1999市民專線來詢問移車的相關問題，「我想這次我們至少在整個事前的宣傳，以及在宣布之後簡訊的發布，我們都非常積極，所以至少我想後面警察局進行拖吊，也非常努力。」