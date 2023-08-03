8月1日是原住民族日，為中華民國紀念原住民族正名自我認同的節日。卑南、泰雅族混血的33歲男星何孟遠，竟在當天開了原住民玩笑引發反彈，他緊急在IG限動道歉並修改貼文爭議字眼。

何孟遠1日在社群平台表示，他是卑南、泰雅混血，回想過去都是回山上慶祝原住民族日，今年改到海邊開船打獵，「結果一整天什麼都沒有捕獲，你知道為什麼嗎？因為會『番』船啊」、「啊誰要幫我開船啦」。

臉書粉專「Buan 月亮說話 月亮曆」認為何孟遠開的玩笑很不妥，有涉及歧視，事後還修改敏感字眼裝沒事，忍不住砲轟：「何孟遠是不是覺得編輯過之後就可以當作船過水無痕？已經看到的那些族人與非族人朋友呢？寫出種族歧視笑話，是以為自己混血所以在貼文公開拿『番』開玩笑就沒關係？」

該粉專心痛地表示，現在還有很多原住民活在地獄梗的地獄裡，每天面對大量的顯性與隱性歧視，沒想到粉絲人數高十倍的何孟遠，竟開種族歧視的笑話，不知影響多少人，還刪掉已被影響到的網友留言，假裝一切都沒發生過，「這大概會是歷年原民日最前面的種族歧視事件前三名了，恭喜喔何孟遠，謝謝你用種族歧視紀念這一天。」

眼見風波延燒，何孟遠昨在IG限動道歉：「抱歉，原本想用詼諧自嘲的方式去表達，自己小時候也有被霸凌的時候，但謝謝你的提醒，這是一個嚴重的錯誤，我應該要好好認真檢討這一切，對不起所有的族人朋友們，謝謝你們的指正，日後我會更加反省。」最後，何孟遠強調這絕非業配、沒有任何利益關係，單純是身為原住民而紀念這一天。