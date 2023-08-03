有眼尖網友發現，該車車主疑似是當地直播主胡凱彬的。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警方也證實，表示當時車是胡姓直播主友人開的，車上2人輕傷，無大礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警方說，根據調查許男是無照駕駛，當時沒有酒駕，肇事原因初判是天雨路滑，過彎操作不當，導致失控自撞民宅。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣永靖鄉中山路三段昨天發生一起嚴重車禍，白色賓士車自撞民宅，車上2人受傷，賓士車幾乎全毀，看不出原本車型，不過仍有眼尖網友發現，該車車主疑似是當地直播主胡凱彬的，對此警方也證實，表示當時車是胡姓直播主友人開的，車上2人輕傷，無大礙。

這起事件發生在昨天上午9點多，白色賓士以極快的速度衝撞路邊民宅，車體幾乎整個變形，車頭全毀、後方的車門也幾乎變形，車尾的保險桿也掉落在地上，從一旁的鋼柱被撞歪的痕跡來看，就知道當時撞擊力道有多大。

彰化警方表示，白色賓士車的車主就是胡姓直播主沒錯，車禍發生後警方獲報趕到，肇事駕駛是車主的友人，21歲的許姓男子，當時車上還有另名女友人，所幸2人都僅受到輕傷，所幸送醫後均無大礙。

警方說，根據調查許男是無照駕駛，當時沒有酒駕，肇事原因初判是天雨路滑，過彎操作不當，導致失控自撞民宅，不過詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。