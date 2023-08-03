來自澳洲的好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie），擁有天使臉孔、魔鬼身材，自2013年演出電影《華爾街之狼》打開知名度後，近期又在真人版電影《芭比》中擔任女主角，引發不少話題，日前網路上瘋傳瑪格羅比早期電影片段，以及她辣穿低胸洋裝幫粉絲簽名的影片，令網友大噴鼻血。

最近，奇幻喜劇《芭比》在全球大熱，穩居原創片票房冠軍寶座，女主角瑪格羅比再度掀起話題，其實她已經在好萊塢打滾許久，出演過不少作品，推特有網友整理出她2008年到2023年的作品片段，可以看清楚她從18歲時青澀的甜美模樣慢慢轉變為精緻又有女人味，這段「進化史」被網友們瘋傳，大讚她是天生美人。

the evolution of margot robbie pic.twitter.com/M9XXGwYwOv — 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗼𝘁 𝗿𝗼𝗯𝗯𝗶𝗲 𝗴𝗶𝗳𝘀 & 📸 (@margohgifs) July 28, 2023

此外，個性親民的她所到之處都會親切地幫粉絲簽名或聊天，有粉絲曬出一段她簽名的影片，只見她穿著貼身的水藍色緞面細肩洋裝，大方展現深邃的事業線，露出甜美的笑容向粉絲打招呼，網友們紛紛被她的魅力電暈，讚美她完美宛如芭比。

margot robbie in real life pic.twitter.com/pOLG8PDIkY — 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗼𝘁 𝗿𝗼𝗯𝗯𝗶𝗲 𝗴𝗶𝗳𝘀 & 📸 (@margohgifs) August 2, 2023

事實上，瑪格羅比從小就把演員當成志業，17歲時畢業時搬到了墨爾本，一邊在咖啡館裡斷斷續續的打工，一邊到處試鏡。2010年她決定前往好萊塢尋求發展機會，兩年後她便試鏡《華爾街之狼》，她自曝當時李奧納多狄卡皮歐要求她試演一段二人婚後爭吵的段落。當李奧納多出台詞「當我的妻子你應該很開心，快過來吻我一下」時，瑪格羅比靠近他，心裡想著「這輩子還能有別的機會吻李奧納多嗎？」便抬手打了對方一個耳光，場面一度相當尷尬，豈料李奧納多非常滿意她的表現，因此她也得到了出演機會。