經行員與警員共同勸說，71歲林婦才放棄提款，成功守住自己的養老金。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市一名71歲林姓婦人日前中午前往郵局五權分行欲提款新台幣93萬4千元，稱要購買車輛使用；經行員關懷詢問，林婦卻對購買車輛相關問題不清楚，行員直覺有異，趕緊通報員警到場，經員警與行員共同勸說，林婦才放棄提款，成功守住自己的養老金。

台中市警察局第二分局文正派出所8月1日中午12時許接獲郵局五權分行來電，表示有一名婦人疑似遭到詐騙，請員警到場協助，兩名警員立即到場了解，行員向員警表示林女欲提款新台幣93萬4千元稱購買車輛用途，惟行員詢相關購車事宜，林女無法說明提領近百萬元現金要買什麼車？更無法提供相關購車證明，行員為保障民眾錢財，希望員警到場查證，以免被騙得血本無歸。

員警發現林女果真對於欲領取款項用途不清，也不願出示手機訊息供查證，也堅持不願訴說實情，明顯就是被詐團的教戰手則騙得團團轉，在員警與行員共同耐心勸說並告知類似詐騙案例態樣，林婦才放棄提款，後續員警返回所內聯繫其家屬知悉此情形，並請家屬多留意婦人金錢動向免於再次受騙，對於此舉家屬深感表謝之意，大讚員警服務周到。

第二分局分局長周俊銘表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。